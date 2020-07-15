"Спартак" разгромил "Ахмат" в скандальном матче

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0. В первом тайме арбитр не засчитал гол игрока "Спартака" Эсекьеля Понсе, а также в двух спорных эпизодах не назначил пенальти в ворота гостей. Во втором тайме победу "красно-белым" принесли голы Романа Зобнина, Александра Соболева и Гуса Тиля .

Благодаря победе "Спартак" поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" остался на 13-й позиции.

"Спартак" Москва – "Ахмат" Грозный - 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 51 - 1:0, Соболев, 81 - 2:0, Тиль, 90+4 - 3:0

"Спартак": Максименко, Гапонов, Маслов, Джикия, Айртон (Мирзов, 59), Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго, Понсе, Ларссон (Соболев, 46).

"Ахмат": Городов, Богосовац, Нижич, Ненахов, Семенов, Швец, Исмаэл, Иванов (Фелипе Визеу, 61), Глушаков, Бериша (Харин, 58), Ильин (Роши, 58).

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