"Спартак" разгромил "Арсенал" в матче молодежного чемпионата России

Теги спартак москваарсенал тула

"Спартак" разгромил "Арсенал" в матче молодежного чемпионата России

В матче 25-го тура молодежного первенства России тульский "Арсенал" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 0:5.

Победу "красно-белым" принес дубль Дмитрия Маркитесова, а также голы Никиты Моргунова, Максима Данилина и Руслана Литвинова.

Благодаря этой победе "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблицы, отставая от лидирующего ЦСКА на 11 очков.

Не пропустите: "Спартак" намерен провести финал еврокубка на своем стадионе. | http://soccernews.ru

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