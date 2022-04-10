"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0.
Победу "красно-белым" принесли дубль Шамара Николсона и гол Романа Зобнина.
"Спартак", набрав 30 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 21 очком остался на последней, 16-й позиции.
"Спартак" – "Арсенал" - 3:0 (0:0)
Голы: Зобнин, 53 - 1:0, Николсон, 57 - 2:0, Николсон, 75 - 3:0
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Мозес, Шитов, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Пруцев, 83), Соболев, Николсон.
"Арсенал": Левашов, Смольников, Радакович (Марков, 68), Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80).
Удаление: Кангва (86).
Не пропустите: "Фиорентина" обыграла "Наполи" в Серии А. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
-
"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ
-
"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"
-
"Монако" Головина одержал важную победу в Лиге 1
-
Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"
-
Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ
-
Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"
-
Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"
-
Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси
-
"Это будет великая игра". Эмери поделился ожиданиями от ответной встречи с "Баварией"
-
Стали известны запросы Рюдигера по контракту
-
Гвардиола рассказал, что должен сделать "Манчестер Сити", чтобы добиться всемирного признания
-
Жирков поделился мнением о том, в "Химках" играет много возрастных футболистов
-
Лингард может продолжить карьеру в Италии
-
Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"
-
Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"
-
Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"