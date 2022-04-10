"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0.

Победу "красно-белым" принесли дубль Шамара Николсона и гол Романа Зобнина.

"Спартак", набрав 30 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 21 очком остался на последней, 16-й позиции.

"Спартак" – "Арсенал" - 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 53 - 1:0, Николсон, 57 - 2:0, Николсон, 75 - 3:0

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго (Литвинов, 64), Чернов, Хлусевич, Мозес, Шитов, Зобнин, Мартинс Перейра, Игнатов (Пруцев, 83), Соболев, Николсон.

"Арсенал": Левашов, Смольников, Радакович (Марков, 68), Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 68), Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович (Панченко, 80).

Удаление: Кангва (86).

Не пропустите: "Фиорентина" обыграла "Наполи" в Серии А. | http://soccernews.ru