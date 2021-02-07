"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

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"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

Московский "Спартак" в товарищеском матче разгромил чемпиона Латвии - "Ригу". Победу "красно-белым" принесли голы Романа Зобнина, Эсекьеля Понсе, Виктора Мозеса и Джордана Ларссона.

"Спартак" Москва, Россия – "Рига" Рига, Латвия – 4:0 (0:0)
Голы: Зобнин, 58 - 1:0, Понсе, 65 (с пенальти) - 2:0, Мозес, 84 (с пенальти) - 3:0, Ларссон, 90 - 4:0

"Спартак": Селихов (Ребров, 46), Хендрикс, Айртон (Джикия, 71), Соболев (Понсе, 23; Ларссон, 65), Бакаев (Умяров, 46), Игнатов (Урунов, 80), Кутепов, Ещенко (Маслов, 71), Зобнин (Мозес, 71), Маркитесов (Гапонов, 80), Роша (Крал, 71).

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