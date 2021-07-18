"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В 3-м туре Кубка Париматч Премьер московский "Спартак" на своем поле разгромил "Химки" со счетом 5:1, одержав таким образом победу в турнире. Московский клуб в третий раз побеждает в этом турнире, который проводился в четвертый раз.
"Спартак" – "Химки" – 5:1 (3:0)
Голы: Жиго, 10 - 1:0, Соболев, 22 - 2:0, Ларссон, 29 - 3:0, Кутепов, 66 - 4:0, Мелкадзе, 74 - 5:0, Данилкин, 89 - 5:1.
"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 70), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Гапонов, 70), Айртон (Ломовицкий, 46), Умяров (Хендрикс, 46), Зобнин (Крал, 62), Мозес (Бакаев, 46), Ларссон (Игнатов, 62), Промес, (Мирзов, 62) Соболев (Мелкадзе, 62).
"Химки": Лантратов, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович (Соколов, 46), Данилкин, Себаи, Камышев, Тихонов (Корян, 46), Кухарчук (Алиев, 73), Боженов.
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