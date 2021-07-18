"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнир

Теги спартак москвахимки

"Спартак" разгромил "Химки" в матче Кубка Париматч Премьер и выиграл турнирФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В 3-м туре Кубка Париматч Премьер московский "Спартак" на своем поле разгромил "Химки" со счетом 5:1, одержав таким образом победу в турнире. Московский клуб в третий раз побеждает в этом турнире, который проводился в четвертый раз.

"Спартак" – "Химки" – 5:1 (3:0)

Голы: Жиго, 10 - 1:0, Соболев, 22 - 2:0, Ларссон, 29 - 3:0, Кутепов, 66 - 4:0, Мелкадзе, 74 - 5:0, Данилкин, 89 - 5:1.

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 70), Жиго (Кутепов, 46), Джикия (Гапонов, 70), Айртон (Ломовицкий, 46), Умяров (Хендрикс, 46), Зобнин (Крал, 62), Мозес (Бакаев, 46), Ларссон (Игнатов, 62), Промес, (Мирзов, 62) Соболев (Мелкадзе, 62).

"Химки": Лантратов, Идову, Глушаков, Набиуллин, Сабович (Соколов, 46), Данилкин, Себаи, Камышев, Тихонов (Корян, 46), Кухарчук (Алиев, 73), Боженов.

Также не пропустите: Сульшер высказался о критике в адрес Маркуса Рэшфорда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)

Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов