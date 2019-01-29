"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер"

"Спартак" обыграл "Локомотив" в заключительном туре Кубка "Матч Премьер" и стал победителем турнира.

"Спартак" - "Локомотив" - 4:0 (2:0)

Голы: Айртон,1 - 1:0, Ломовицкий, 31 - 2:0, Зе Луиш, 84 - 3:0, Зе Луиш, 86 - 4:0.

"Спартак": Селихов, Айртон (Маслов, 76), Джикия, Кутепов, Рассказов (Мельгарехо, 46; Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 66), Ломовицкий (Мелкадзе, 46), Зобнин (Гулиев, 46), Ханни (Глушенков, 66), Ташаев (Роша, 46), Зе Луиш.

"Локомотив" (1-й тайм): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Баринов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Игнатьев, Кряховяк, Фарфан, Смолов.

"Локомотив" (2-й тайм): Коченков, Лысов, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фарфан (Жемалетдинов, 62), Тугарев, Эдер.

"Локомотив" стал вторым в турнире, "Зенит" и "Ростов" расположились на 3 строчке.

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