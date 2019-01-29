"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер"
"Спартак" обыграл "Локомотив" в заключительном туре Кубка "Матч Премьер" и стал победителем турнира.
"Спартак" - "Локомотив" - 4:0 (2:0)
Голы: Айртон,1 - 1:0, Ломовицкий, 31 - 2:0, Зе Луиш, 84 - 3:0, Зе Луиш, 86 - 4:0.
"Спартак": Селихов, Айртон (Маслов, 76), Джикия, Кутепов, Рассказов (Мельгарехо, 46; Миронов, 85), Глушаков (Умяров, 66), Ломовицкий (Мелкадзе, 46), Зобнин (Гулиев, 46), Ханни (Глушенков, 66), Ташаев (Роша, 46), Зе Луиш.
"Локомотив" (1-й тайм): Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Баринов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Игнатьев, Кряховяк, Фарфан, Смолов.
"Локомотив" (2-й тайм): Коченков, Лысов, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Фарфан (Жемалетдинов, 62), Тугарев, Эдер.
"Локомотив" стал вторым в турнире, "Зенит" и "Ростов" расположились на 3 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10