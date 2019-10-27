"Спартак" разгромил "Локомотив" в гостевом матче РПЛ

"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби матча 14-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились форварды Эсекьель Понсе и Йордан Ларссон, оформивший дубль.

Отметим, что в этой встрече главный тренер красно-белых Доменико Тедеско получил желтую карточку.

"Локомотив" - "Спартак" - 0:3 (0:0)

Голы: Понсне, 57 - 0:1, Ларссон, 79 - 0:2, Ларссон, 81 - 0:3.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Хеведес, Серкейра (Коломейцев, 78), Игнатьев, Баринов, Жоау Мариу, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов, Эдер.

"Спартак": Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Джикия, Крал, Умяров (Зобнин, 73), Шюррле (Ларссон, 55), Бакаев (Гулиев, 85), Мельгарехо, Понсе.

"Спартак" набрал 18 баллов и поднялся на 6 строчку турнирной таблицы РПЛ. У "Локомотива" 29 очков и 2 место.

Не пропустите: "Спартак" показал, как готовился к матчу с "Локомотивом". Видео| http://soccernews.ru