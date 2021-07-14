"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 2-го тура Кубка Париматч Премьер "Спартак" разгромил "Рубин".
Таким образом, московский клуб с 6 очками лидирует в турнире.
"Спартак" - "Рубин" 4:0
Голы: Мозес (пен), 10 - 1:0, Соболев, 56 - 2:0, Зобнин, 58 - 3:0, Джикия, 63 - 4:0
"Спартак": Селихов (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 79), Жиго (Кутепов, 72), Гапонов (Джикия, 46), Айртон (Ломовицкий, 79), Умяров, Хендрикс (Зобнин, 46), Мозес (Ларссон, 64), З. Бакаев (Промес, 64), Мирзов (Игнатов, 46), Мелкадзе (Соболев, 46).
"Рубин": Дюпин, Самошников (Зуев, 65), Нижегородов, Уремович (Бегич, 46), В. Игнатьев (Зотов, 46), Ин Бом (Шатов, 65), Абильгор (Мусаев, 46), Хакшабанович (Евтич, 46), С. Бакаев (Макаров, 46), Кварацхелия (Костюков, 65), Деспотович (И. Игнатьев, 65).
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