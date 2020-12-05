"Спартак" разгромил "Тамбов" и возглавил РПЛ
В рамках 17-го тура РПЛ "Спартак" уверенно обыграл "Тамбов".
Благодаря победе московский клуб единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Спартак" опережает "Зенит" и ЦСКА на 3 очка, однако у обоих клубов есть игра в запасе.
"Спартак" - "Тамбов" 5:1
Голы: Ларссон, 27 - 1:0, Понсе, 61 - 2:0, Онугха, 65 - 2:1, Ларссон, 83 - 3:1, Жиго, 87 - 4:1, Понсе, 90 - 5:1
"Спартак": Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Мозес (Ещенко, 84), Умяров, Бакаев, Ларссон (Кутепов, 84), Понсе.
"Тамбов": Рыжиков, Володько, Ароян, Чичерин, Карасев, Кабахидзе, Меренчуков (Anwan, 86), Тилль, Gigashvili, Онугха, Карапетян.
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