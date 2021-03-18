"Спартак" разгромил "Урал" и сократил отставание от "Зенита"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 5:1. Победу "красно-белым" принесли дубли Джордана Ларссона и Александра Соболева, а также гол Квинси Промеса и . В составе гостей отличился Эрик Бикфалви.

"Спартак", набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Красно-белые" сократили отставание от лидирующего "Зенита" до четырех очков. "Урал" с 26 очками остался на 12-й позиции.

"Спартак" Москва – "Урал" Екатеринбург - 5:1 (3:0)

Голы: Ларссон, 12 - 1:0, Промес, 26 - 2:0, Соболев, 45 (с пенальти) - 3:0, Бикфалви, 55 (с пенальти) - 3:1, Ларссон, 57 - 4:1, Соболев, 90+6 (с пенальти) - 5:1.

"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Маслов, Крал (Хендрикс, 31), Зобнин (Кутепов, 67), Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.

"Урал": Коновалов, Герасимов, Кулаков, Страннберг, Калинин, Аугустыняк, Гаджимурадов (Ибрахимай, 66), Бикфалви, Егорычев, Максименко (Подберезкин, 66), Йовичич (Емельянов, 46).

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