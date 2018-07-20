"Спартак" разгромил в товарищеском матче европейский клуб

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"Спартак" разгромил в товарищеском матче европейский клуб
"Спартак" в товарищеском матче добился крупной победы над турецким "Трабзонспором".

Стоит отметить, что "красно-белые" пропустили первыми, но затем забили сопернику четыре мяча.

"Трабзонспор" (Турция) – "Спартак" (Россия) – 1:4 (1:2)

Голы: Глушаков, 29 - 1:1, Промес, 45 (с пенальти) - 1:2, Промес, 88 - 1:3, Жиго, 90+1 - 1:4 

"Спартак": Максименко, Бокетти, Ещенко, Жиго, Комбаров, Фернандо, Ломовицкий, Глушаков, Ханни, Промес, Зе Луиш

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