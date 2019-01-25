"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"

В рамках 2-го тура Кубка "Матч Премьер", проходящего в Катаре, "Зенит" крупно уступил "Спартаку". Второй поединок между "Ростовом" и "Локомотивом" состоится сегодня в 21:30 (мск).

"Зенит" - "Спартак" - 0:3

Голы: Мелкадзе, 28 - 0:1, Глушаков, 29 - 0:2, Луис Адриано, 73 - 0:3

"Зенит": Кержаков (Лунев, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Нету, Маммана (Иванович, 46), Смольников, Шатов (Ригони, 46), Эрнани (Краневиттер, 65), Маркизио (Мусаев, 46), Кузяев, Дриусси (Заболотный, 58), Дзюба (Мак, 46).

"Спартак": Максименко (Селихов, 46), Кутепов, Джикия, Рассказов (Маслов, 64), Гулиев (Айртон, 46), Мельгарехо (Зобнин, 46), Глушаков (Роша, 46), Ломовицкий (Ташаев, 46), Ханни (Умяров, 46), Мелкадзе (Луис Адриано, 64), Зе Луиш (Игнатов, 46).

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