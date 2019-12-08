"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"

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"Спартак" разгромно проиграл на своем поле в матче с "Ростовом"

"Спартак" на своем поле разгромно проиграл "Ростову" в матче 19-го тура чемпионата России. 

В составе гостей голами отметились Бахтиер Зайнутдинов, оформивший дубль, Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.

У хозяев единственный мяч забил Эсекиэль Понсе.

"Спартак" - "Ростов" - 1:4 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 22 - 0:1, Ионов, 53 - 0:2, Чистяков, 79 - 0:3, Понсе, 81 - 1:3, Зайнутдинов, 83 - 1:4

"Спартак": Максименко, Умяров, Зобнин, Джикия, Тил (Шюррле, 72), Мельгарехо, Бакаев, Крал, Мирзов (Бакаев, 80), Понсе, Ларссон.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Попов, Зайнутдинов, Байрамян, Норманн, Ионов, Шомуродов (Сигурдарсон, 74).

"Спартак" остался на 10 месте в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" занимает 3 место.

А еще: Карпин поделился мыслями о матче со "Спартаком"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сегодня праздник у девчат"

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andi
андрей

Браво РОСТОВ.Всех поклонников клуба с победой.

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