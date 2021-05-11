"Спартак" разорвал контракт с Гулиевым

Теги спартак москвааяз гулиев

"Спартак" разорвал контракт с ГулиевымФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат", московский "Спартак" расторг контракт с 24-летним Гулиевым по обоюдному согласию.

Напомним, что Гулиев не играл за "Спартак" в официальных матча с 2019-го года, а в мае 2020-го был переведен в "Спартак-2".

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