"Спартак" разорвал контракт с Гулиевым
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Как сообщает "Чемпионат", московский "Спартак" расторг контракт с 24-летним Гулиевым по обоюдному согласию.
Напомним, что Гулиев не играл за "Спартак" в официальных матча с 2019-го года, а в мае 2020-го был переведен в "Спартак-2".
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