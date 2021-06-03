"Спартак" разорвал контракт с Ташаевым
Фото: инстаграм "Спартака"
Хавбек "Спартака" Александр Ташаев покидает клуб.
Как сообщает сайт клуба, стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Контракт действовал до лета 2022 года.
"Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!" - заявили в пресс-службе "красно-белых".
"Спартак" приобрел Ташаева в 2018 года за 1,5 миллиона евро. За основную команду он провел 28 игр и отдал две голевые передачи.
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