"Спартак" разорвал контракт с Ташаевым

Фото: инстаграм "Спартака"

Хавбек "Спартака" Александр Ташаев покидает клуб.

Как сообщает сайт клуба, стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Контракт действовал до лета 2022 года.

"Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!" - заявили в пресс-службе "красно-белых".

"Спартак" приобрел Ташаева в 2018 года за 1,5 миллиона евро. За основную команду он провел 28 игр и отдал две голевые передачи.

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