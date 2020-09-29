"Спартак" решил досрочно вернуть Ломовицкого из аренды в "Химках"

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"Спартак" решил досрочно вернуть Ломовицкого из аренды в "Химках"

Полузащитник Александр Ломовицкий возвращается в московский "Спартак", утверждает Metaratings.

По информации источника, "красно-белые" решили прервать аренду 22-летнего футболиста в "Химках".

Ломовицкий только 12 августа присоединился к подмосковному клубу, сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

Скорее всего, "Спартак" отдаст своего воспитанника в новую аренду в другую команду.

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