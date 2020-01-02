"Спартак" решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

"Спартак" решил не отпускать защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии (U-23), передает Globo Esporte.

Соревнование состоится с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

Стоит отметить, что Айртон - не единственный футболист, кого не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Разрешения также не получили Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Эмерсон ("Бетис"), Габриэль ("Лилль"), Вендел ("Спортинг") и Дуглас Аугусто (ПАОК).

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