"Спартак" решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

2 Теги спартак москвабразилия

"Спартак" решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

"Спартак" решил не отпускать защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии (U-23), передает Globo Esporte.

Соревнование состоится с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

Стоит отметить, что Айртон - не единственный футболист, кого не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Разрешения также не получили Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Эмерсон ("Бетис"), Габриэль ("Лилль"), Вендел ("Спортинг") и Дуглас Аугусто (ПАОК).

А еще: Источник: "Бейджин Гуоан" не может вернуть Фернандо в "Спартак"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Nadegdakarass

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В рабстве он что ли?

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