"Спартак" решил не расставаться с Селиховым

Вратарь "Спартака" Александр Селихов не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство клуба приняло решение на расставаться с голкипером, несмотря на его желание уйти в аренду, чтобы получать игровую практику. Интерес к Селихову проявляли "Крылья Советов" и "Урал", которые не потянули его зарплату, которая составляет 1,3 миллиона евро в год, причем "Спартак" был готов выплачивать 70 процентов из его оклада.

25-летний Селихов выступает за "Спартак" с 2017 года. Всего он провел за московский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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