"Спартак" решил расстаться с двумя полузащитниками

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"Спартак" решил расстаться с двумя полузащитниками

Московский "Спартак" по окончании сезона избавится от двух футболистов, пишут российские СМИ.

"Красно-белые" решили расстаться с полузащитниками Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.

Контракт парагвайца истекает летом и клуб решил не продлевать его.

Что касается немца, то "Спартак" не заинтересован в выкупе его трансфера у дортмундской "Боруссии".

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"Папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи": агент Гурцкая озвучил детали сорвавшегося перехода Джона Терри в "Спартак"

"Папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи": агент Гурцкая озвучил детали сорвавшегося перехода Джона Терри в "Спартак"

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