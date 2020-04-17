"Спартак" решил расстаться с двумя полузащитниками

Московский "Спартак" по окончании сезона избавится от двух футболистов, пишут российские СМИ.

"Красно-белые" решили расстаться с полузащитниками Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле.

Контракт парагвайца истекает летом и клуб решил не продлевать его.

Что касается немца, то "Спартак" не заинтересован в выкупе его трансфера у дортмундской "Боруссии".

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