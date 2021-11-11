"Спартак" решил расстаться с Мелкадзе
Фото инстаграм "Спартака"
Московский "Спартак" определился с будущим нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, 24-летнему футболисту не будут предлагать продление контракта, истекающего в июне 2022 года.
Таким образом, по окончании нынешнего сезона воспитанник "красно-белых" станет свободным агентом и покинет команду.
Мелкадзе из-за травмы не играет с 24 июля. В текущем сезоне форвард поучаствовал только в одном матче РПЛ.
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