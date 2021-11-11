"Спартак" решил расстаться с Мелкадзе

Фото инстаграм "Спартака"

Московский "Спартак" определился с будущим нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, 24-летнему футболисту не будут предлагать продление контракта, истекающего в июне 2022 года.

Таким образом, по окончании нынешнего сезона воспитанник "красно-белых" станет свободным агентом и покинет команду.

Мелкадзе из-за травмы не играет с 24 июля. В текущем сезоне форвард поучаствовал только в одном матче РПЛ.

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