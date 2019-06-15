"Спартак" решил расстаться с Селиховым

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, скорее всего, покинет московский клуб.

Как сообщают российские СМИ, тренерский штаб "красно-белых" не рассчитывает на 25-летнего футболиста.

В связи с этим "Спартак" занимается поиском нового голкипера. С высокой долей вероятности команду усилит Михаил Левашов из тульского "Арсенала".

Селихов выступает за столичный клуб с января 2017 года, сыграл 37 матчей и пропустил 38 голов.

Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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