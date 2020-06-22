"Спартак" решил сменить пресс-атташе

СМИ узнали о планах московского "Спартака" сделать несколько кадровых перестановок.

Пост руководителя департамента столичного клуба по коммуникациям займёт Антон Фетисов.

За работу с командой будет отвечать журналист Ярослав Кулемин, который сменит Антона Лисина на должности пресс-атташе "красно-белых".

По итогам 23 туров "Спартак" занимает шестое место в РПЛ. В полуфинале Кубка России коллектив Доменико Тедеско сразится с "Зенитом".

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