"Спартак" решил уволить главу селекционного отдела
Московский "Спартак" в ближайшее время сменит главу селекционного отдела, утверждает "СЭ".
По информации источника, решение об увольнении Александра Аверьянова с указанного поста уже принято руководством клуба.
Ожидалось, что 51-летний специалист покинет должность ещё в августе вслед за спортивным директором Дмитрием Поповым.
"Спартак" по итогам 7 туров занимает 8-е место в таблице РПЛ.
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