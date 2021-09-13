"Спартак" решил уволить главу селекционного отдела

Московский "Спартак" в ближайшее время сменит главу селекционного отдела, утверждает "СЭ".

По информации источника, решение об увольнении Александра Аверьянова с указанного поста уже принято руководством клуба.

Ожидалось, что 51-летний специалист покинет должность ещё в августе вслед за спортивным директором Дмитрием Поповым.

"Спартак" по итогам 7 туров занимает 8-е место в таблице РПЛ.

Не пропустите: Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" после победы над "Химками". | http://soccernews.ru