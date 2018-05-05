"Спартак" – "Ростов" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".
Не пропустите: "Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Завершить дела в Примере: "Атлетико" принимает "Эспаньол"
-
Зацепиться за топ-4: "Челси" отдаст все силы в поединке с "Ливерпулем"
-
Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"
-
Проиграть нельзя, выиграть: ЦСКА ждет непростой матч с тульским "Арсеналом"
-
"Порту" стал чемпионом Португалии
Лента новостей
-
Пирес хочет видеть нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Арсенале"
-
Клопп определил трех кандидатов на замену Коутиньо
-
Гвардиола призвал Стерлинга брать пример с Месси
-
Венгер поделился мнением о будущем "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной"
-
Гуллит оценил шансы "Ливерпуя" на победу в Лиге Чемпионов
-
Андронов сделал прогноз на Эль Класико
-
Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея
-
Виейра может возглавить клуб АПЛ
-
СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес
-
Бекхэм адресовал слова поддержки Фергюсону
-
Три европейских топ-клуба нацелились на юного хавбека "Челси"
-
Сарри раздумывает об уходе из "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут обменяться игроками
-
Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна
-
Аллегри: "Нам необходимо заработать еще три очка и тогда Скудетто будет нашим"
-
Софи Роуз - самая горячая девушка апреля
-
Боярский: "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|29
|60
|2
|Спартак Москва
|29
|56
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|ЦСКА Москва
|28
|52
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|50
|6
|Уфа
|28
|39
|7
|Арсенал Тула
|28
|39
|8
|Динамо Москва
|29
|37
|9
|Урал
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|36
|11
|Ахмат
|28
|35
|12
|Ростов
|29
|34
|13
|Амкар
|28
|31
|14
|Анжи
|28
|24
|15
|Тосно
|29
|24
|16
|СКА Хабаровск
|29
|13