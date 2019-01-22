"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

Теги спартак москваростов

"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка Матч Премьер, в котором московский "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Победу "красно-белым" принесли голы Луиса Адриано и Дениса Глушакова, у ростовчан отличился Видар Кьяртанссон.

Видео: "Спартак" - "Ростов" - 2:1

Не пропустите: Все за одного: игроки "Спартака" ярко поддержали травмированного партнера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти

"Ювентус" разгромил "Кьево", несмотря на промах Роналду с пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов