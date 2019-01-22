"Спартак" - "Ростов" - 2:1 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка Матч Премьер, в котором московский "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Победу "красно-белым" принесли голы Луиса Адриано и Дениса Глушакова, у ростовчан отличился Видар Кьяртанссон.

Видео: "Спартак" - "Ростов" - 2:1

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