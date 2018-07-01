"Спартак" - "Ротор" - 2:0 (обзор)

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"Спартак" - "Ротор" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Спартаком" и волгоградским "Ротором".

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Ротор" и другие результаты товарищеских матчей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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