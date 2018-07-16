"Спартак" – "Рудар" - 3:1 (обзор)

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"Спартак" – "Рудар" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между московским "Спартаком" и словенским "Рударом".

Не пропустите: "Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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