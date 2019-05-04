"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ

В рамках 27-го тура чемпионата России московский "Спартак" в гостях взял верх над "Уралом".

"Красно-белые" выиграли благодаря голу бразильского хавбека Фернандо на 82-й минуте.

"Урал" – "Спартак" - 0:1

Гол: Фернандо, 82 - 0:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Поляков, Страннберг, Меркулов, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 76).

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зобнин, Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Гулиев (Игнатов, 89), Зе Луиш.

Благодаря этой победе "Спартак" вплотную приблизился к ЦСКА, который занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Урал" остался на 11-й строчке.

Не пропустите: Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь. | http://soccernews.ru