"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата России московский "Спартак" в гостях взял верх над "Уралом".
"Красно-белые" выиграли благодаря голу бразильского хавбека Фернандо на 82-й минуте.
"Урал" – "Спартак" - 0:1
Гол: Фернандо, 82 - 0:1.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Поляков, Страннберг, Меркулов, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 58), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 76).
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Мельгарехо (Глушенков, 66), Зобнин, Ломовицкий (Ташаев, 46), Фернандо, Гулиев (Игнатов, 89), Зе Луиш.
Благодаря этой победе "Спартак" вплотную приблизился к ЦСКА, который занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, а "Урал" остался на 11-й строчке.
Не пропустите: Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"
-
Дзюба пропустит матч с "Ахматом"
-
"Тоттенхэм" вдевятером потерпел поражение от "Борнмута"
-
"Леванте" разгромил "Райо Вальекано" (видео голов)
-
"Спартак" с большим трудом обыграл "Урал" в 27-м туре РПЛ
-
"Сельта" - "Барселона": видеотрансляция поединка с участием чемпиона Испании
-
"Спартак" теряет Ломовицкого
-
"Реал" отказался покупать форварда "Аякса" Тадича
-
Дюгарри: "Моуринью стал карикатурой на самого себя"
-
Луис Суарес получил травму голеностопа. Во вторник матч с "Ливерпулем"
-
"Челси" готовит новый контракт для Лофтус-Чика
-
"Удинезе" - "Интер": видеотрансляция матча 35-го тура Серии А
-
ПСЖ включился в борьбу за Кулибали
-
"Барселона" согласовала трансфер 18-летнего голландца
-
"Эспаньол" - "Атлетико": видеотрансляция битвы Мадрида и Каталонии
-
Защитник "Ливерпуля" Робертсон стал рекордсменом АПЛ
-
"Челси" и ПСЖ могут совершить громкий обмен футболистами
-
"Аякс" объявил о продлении контракта с Тальяфико
-
1
"Манчестер Юнайтед" шокировал "Реал" стоимостью Погба
-
Моуринью хочет возглавить ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|26
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19