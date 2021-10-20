"Спартак" с хоккейным счетом проиграл "Лестеру" в Лиге Европы
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 3:4.
Победу английскому клубу принес Пэтсон Дака, который забил все четыре гола. В составе "красно-белых" дублем отметился Александр Соболев, а еще один гол забил Джордан Ларссон.
"Лестер", набрав четыре очка, вышел на второе место в турнирной таблице группы С. "Спартак" с тремя очками опустился на третью позицию.
"Спартак" Россия – "Лестер" Англия - 3:4 (2:1)
Голы: Соболев, 11 - 1:0, Ларссон, 44 - 2:0, Дака, 45 - 2:1, Дака, 48 - 2:2, Дака, 54 - 2:3, Дака, 78 - 2:4, Соболев, 86 - 3:4
"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон (Ломовицкий, 90), Соболев.
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.
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