"Спартак" с юмором отреагировал на позорное поражение "Баварии" в Кубке Германии

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила о разгроме "Баварии" в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Напомним, что мюнхенцы проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 0:5 и вылетели из турнира.

"Спасибо за поддержку, "Бавария", - говорится в англоязычном аккаунте "красно-белых" в твиттере.

Thanks for the support, @FCBayernEN ❤️