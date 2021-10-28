"Спартак" с юмором отреагировал на позорное поражение "Баварии" в Кубке Германии

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила о разгроме "Баварии" в матче 1/16 финала Кубка Германии.

Напомним, что мюнхенцы проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 0:5 и вылетели из турнира.

"Спасибо за поддержку, "Бавария", - говорится в англоязычном аккаунте "красно-белых" в твиттере.

Thanks for the support, @FCBayernEN ❤️ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 27, 2021

В минувшее воскресенье "Спартак" потерпел позорное поражение в 12-м туре РПЛ. "Зенит" победил московскую команду со счётом 7:1.

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