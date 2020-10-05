"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

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"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила по поводу позорных поражений "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, что "красные дьяволы" были разгромлены "Тоттенхэмом" (1:6), а "скаузеры" проиграли "Астон Вилле" (2:7).

"Дорогие болельщики "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с "Зенитом". С уважением, "Спартак", - говорится в публикации в англоязычном твиттере "красно-белых".

"Спартак" сыграл с "Зенитом" вничью со счётом 1:1.

Не пропустите: Клопп назвал причину поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 2:7. | http://soccernews.ru
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