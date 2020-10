"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"

Пресс-служба московского "Спартака" пошутила по поводу позорных поражений "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, что "красные дьяволы" были разгромлены "Тоттенхэмом" (1:6), а "скаузеры" проиграли "Астон Вилле" (2:7).

"Дорогие болельщики "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с "Зенитом". С уважением, "Спартак", - говорится в публикации в англоязычном твиттере "красно-белых".

Dear Liverpool and Man Utd fans,



In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.



Regards,

FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV