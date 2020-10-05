"Спартак" с юмором отреагировал на разгромные поражения "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля"
Пресс-служба московского "Спартака" пошутила по поводу позорных поражений "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" в воскресенье.
Напомним, что "красные дьяволы" были разгромлены "Тоттенхэмом" (1:6), а "скаузеры" проиграли "Астон Вилле" (2:7).
"Дорогие болельщики "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", если вы забыли, как вратари делают сейвы, то посмотрите, что наш Александр Максименко сделал вчера в матче с "Зенитом". С уважением, "Спартак", - говорится в публикации в англоязычном твиттере "красно-белых".
Dear Liverpool and Man Utd fans,— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2020
In case you have forgotten how goalkeepers make saves, here’s what our very own Alexander Maksimenko did yesterday in the game vs Zenit.
Regards,
FC Spartak Moscow.pic.twitter.com/Be3tC2zYKV
"Спартак" сыграл с "Зенитом" вничью со счётом 1:1.
Не пропустите: Клопп назвал причину поражения "Ливерпуля" от "Астон Виллы" со счетом 2:7. | http://soccernews.ru
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Чемпионат Испании, 5-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18