"Спартак" с юмором поздравил Джона Терри с юбилеем



Московский "Спартака" поздравил бывшего защитника лондонского "Челси" и сборной Англии Джона Терри с 40-летием.

"С юбилеем, Легенда! Сегодня Джону Терри исполнилось 40! Всегда рады видеть в Москве", - говорится в официальном Twitter московского клуба.

В 2018 году Терри был близок к переходу в "Спартак", но трансфер сорвался в последний момент из-за дочери игрока, которая была против переезда отца в Россию.

Терри с 1998 по 2017 год выступал за "Челси", а затем перешел в "Астон Виллу", в составе которой завершил карьеру игрока. Сейчас Терри входит в тренерский штаб "Астон Виллы".

Не пропустите: Терри и Руни поборются за пост тренера английского клуба. | http://soccernews.ru