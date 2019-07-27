"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным

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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным

"Спартак" остался недоволен работой арбитра Михаила Вилкова в игре с "Тамбовом" (0:2).

"В первом тайме был момент, когда Фернандо бил штрафной удар, а игрок "Тамбова", стоящий в штрафной площади, отбил мяч локтем. Однако арбитр не остановил игру и не поставил пенальти.

Затем один из спорных эпизодов был трактован не в нашу пользу. Гогуа забил нам гол, но перед этим лайнсмен зафиксировав офсайд. После судейского совещания Вилков засчитал гол", - говорится в заявлении московского клуба.

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