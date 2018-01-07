"Спартак" сделал 10-миллионное предложение по защитнику сборной Ганы

Московский "Спартак" сделал 10-миллионное предложение по защитнику швейцарского "Янг Бойз" Касиму Нуху.

Как информирует Nau.ch, шансы на переход 22-летнего бека в стан "красно-белых" оцениваются достаточно высоко ввиду того, что "желто-черные" уже даже определился с заменой для ганца в лице игрока французского "Сент-Этьена" Лео Лакруа.

В нынешнем сезоне Нуху забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за "Янг Бойз".

Напомним, Халк снова сыграет против "Спартака". | soccernews.ru