"Спартак" сделал 10-миллионное предложение по защитнику сборной Ганы

Теги янг бойзспартак москвакасим нуху

"Спартак" сделал 10-миллионное предложение по защитнику сборной ГаныМосковский "Спартак" сделал 10-миллионное предложение по защитнику швейцарского "Янг Бойз" Касиму Нуху.

Как информирует Nau.ch, шансы на переход 22-летнего бека в стан "красно-белых" оцениваются достаточно высоко ввиду того, что "желто-черные" уже даже определился с заменой для ганца в лице игрока французского "Сент-ЭтьенаЛео Лакруа.

В нынешнем сезоне Нуху забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 28 матчах за "Янг Бойз".

Напомним, Халк снова сыграет против "Спартака". | soccernews.ru

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