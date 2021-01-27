"Спартак" сделал финальное предложение по трансферу Промеса

Московский "Спартак" продолжает переговоры с амстердамским "Аяксом" по трансферу нападающего Квинси Промеса, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям издания, российский клуб сделал финальное предложение по трансферу форварда в размере 12 миллионов евро. Больше "Спартак" предложить не может, так как это грозит проблемами с финансовым фэйр-плей. При этом Промеса "красно-белые" готовы платить зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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