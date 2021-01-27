"Спартак" сделал финальное предложение по трансферу Промеса
Московский "Спартак" продолжает переговоры с амстердамским "Аяксом" по трансферу нападающего Квинси Промеса, сообщает "Рейтинг букмекеров".
По сведениям издания, российский клуб сделал финальное предложение по трансферу форварда в размере 12 миллионов евро. Больше "Спартак" предложить не может, так как это грозит проблемами с финансовым фэйр-плей. При этом Промеса "красно-белые" готовы платить зарплату в размере 3,5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23