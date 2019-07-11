"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме

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"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме

"Спартак" начал переговоры по трансферу вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" сделали "железнодорожникам" официальное предложение по трансферу голкипера. Впрочем, предложенная сумма не устраивает "Локомотив".

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил 33-летнему Гильерме зарплату в размере девяти миллионов евро за три года. Еще три миллиона Гильерме может получить в качестве подписного бонуса. Также три миллиона евро "красно-белые" предложили агенту российского бразильца.

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