"Спартак" сделал новое предложение по защитнику "Наполи" Хюсаю

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"Спартак" сделал новое предложение по защитнику "Наполи" Хюсаю

"Спартак" не оставляет попыток заполучить защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая.

Как сообщает Area Napoli, "красно-белые" готовы предложить за игрока 8 миллионов евро. Ранее "Спартак" предлагал 5 и 7 миллионов. С самим футболистом "Спартак" готов заключить пятилетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, что "Наполи" требовал за своего футболиста 10 миллионов евро.

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