"Спартак" сделал подарок Хендриксу на день рождения

Теги спартак москвайоррит хендрикс

"Спартак" сделал подарок Хендриксу на день рождения

Московский "Спартак" поздравил полузащитника Йоррита Хендрикса с 26-летием.

Столичный клуб подарил голландскому хавбеку матрёшку, что позволит ему пополнить свою коллекцию сувениров со всего мира.

В первой половине января "Спартак" приобрёл Хендрикса у ПСВ, заплатив за него 700 тысяч евро. Контракт с ним заключён до лета 2024 года.

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