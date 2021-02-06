"Спартак" сделал подарок Хендриксу на день рождения
Московский "Спартак" поздравил полузащитника Йоррита Хендрикса с 26-летием.
Столичный клуб подарил голландскому хавбеку матрёшку, что позволит ему пополнить свою коллекцию сувениров со всего мира.
Подарили Йорриту матрёшку на день рождения!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021
Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира
И он уже сказал, что поставит нашу матрёшку на самое видное место! pic.twitter.com/RR1ANrgECY
В первой половине января "Спартак" приобрёл Хендрикса у ПСВ, заплатив за него 700 тысяч евро. Контракт с ним заключён до лета 2024 года.
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