"Спартак" сделал предложение о трансфере Хюсая
Московский "Спартак" предпринял попытку купить у "Наполи" правого защитника Эльсеида Хюсая.
По информации Area Napoli, "красно-белые" предложили за албанского фулбека 5 миллионов евро.
Самому футболисту российский клуб готов платить 2 миллиона за сезон.
Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, сыграл 195 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов. Его контракт с неаполитанцами истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.
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