"Спартак" сделал предложение по бразильскому защитнику "Атлетико Минейро"
"Спартак" нацелился на правого защитника "Атлетико Минейро" Гугу Гомеса.
Как сообщает журналист Лео Гомиде, московский клуб предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.
Отмечается, что 75% прав на игрока принадлежат "Атлетико Минейро", а еще 25% - "Аваи".
В этом году Гуга провел 7 матчей, однако результативными действиями не отличился.
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