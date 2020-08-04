"Спартак" сделал предложение по бразильскому защитнику "Атлетико Минейро"

"Спартак" нацелился на правого защитника "Атлетико Минейро" Гугу Гомеса.

Как сообщает журналист Лео Гомиде, московский клуб предложил за 21-летнего бразильца 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что 75% прав на игрока принадлежат "Атлетико Минейро", а еще 25% - "Аваи".

В этом году Гуга провел 7 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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