"Спартак" сделал предложение по хавбеку "Гента"

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"Спартак" сделал предложение по хавбеку "Гента"

"Спартак" пытается заполучить хавбека "Гента" Элиша Овусу.

Как сообщает Football Ghana, "красно-белые" сделали предложение по игроку в размере 9 миллионов евро. Однако бельгийский клуб требует за 22-летнего француза 20 миллионов евро.

Отметим, что "Гент" купил Овусу у "Лиона" прошлым летом за один миллион евро.

В прошлом сезоне Овусу провел 41 игру, однако результативными действиями не отличился.

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