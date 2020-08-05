"Спартак" сделал предложение по хавбеку "Лестера"

"Спартак" все-таки решил приобрести хавбека "Лестера" Адриена Силву.

По сведениям O Jogo, английский клуб уже получил официальное предложение от "красно-белых", детали которого неизвестны.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может отказаться от покупки игрока из-за негативного скаутского отчета.

В минувшем сезоне Силва находился в аренде в "Монако", где провел 22 игры и отдал два ассиста.

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