"Спартак" сделал предложение по нападающему "Галатасарая"

Московский "Спартак" работает над трансфером форварда "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, "красно-белые" готовы заплатить за сенегальца 10 миллионов евро.

Стамбульские "львы", в свою очередь, требуют за нападающего 13 миллионов.

27-летний Дианье перешёл в "Галатасарай" в январе этого года, сыграл 17 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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