"Спартак" сделал предложение по защитнику "Атлетико Минейро"

Фото: инстаграм Гуги

"Спартак" ведет переговоры по трансферу защитника "Атлетико Минейро" Гуга Гомеса.

Как сообщает Rapidonoar, "красно-белые" готовы заплатить за 22-летнего бразильца около 5 миллионов евро.

Отметим, что прошлым летом "Спартак" пытался купить Гуга за 4,5 миллиона евро.

В этом году Гуга провел 18 игр и отметился одним голом.

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