"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной Германии

Московский "Спартак" сделал предложение по защитнику гельзенкирхенского "Шальке" и сборной Германии Бенедикту Хеведесу.

Как информирует сайт известного журналиста Джанлука Ди Марцио, за 29-летнего бека "красно-белые" предложили 9 миллионов евро.

Также на Хеведеса претендуют туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Напомним, Оздоев прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Спартак". | soccernews.ru