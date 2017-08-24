"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной Германии

Теги спартак москвабенедикт хеведесшальке

"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной ГерманииМосковский "Спартак" сделал предложение по защитнику гельзенкирхенского "Шальке" и сборной Германии Бенедикту Хеведесу.

Как информирует сайт известного журналиста Джанлука Ди Марцио, за 29-летнего бека "красно-белые" предложили 9 миллионов евро.

Также на Хеведеса претендуют туринский "Ювентус" и миланский "Интер".

Напомним, Оздоев прокомментировал слухи о своем возможном переходе в "Спартак". | soccernews.ru

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