"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной России

Московский "Спартак" сделал предложение по защитнику турецкого "Фенербахче" Роману Нойштедтеру, информирует турецкий портал Star.

По сведениям источника, "канарейки" не планируют расставаться с 29-летним беком. Однако в случае поступления выгодного предложения турецкий гранд вполне может изменить свое решение.

В нынешнем сезоне Нойштедтер забил 4 мяча в 18 матчах за "Фенербахче".

Напомним, Арустамян рассказал о трансферных целях "Спартака". | soccernews.ru