"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной России

Теги спартак москвароман нойштедтерфенербахче

"Спартак" сделал предложение по защитнику сборной РоссииМосковский "Спартак" сделал предложение по защитнику турецкого "Фенербахче" Роману Нойштедтеру, информирует турецкий портал Star.

По сведениям источника, "канарейки" не планируют расставаться с 29-летним беком. Однако в случае поступления выгодного предложения турецкий гранд вполне может изменить свое решение.

В нынешнем сезоне Нойштедтер забил 4 мяча в 18 матчах за "Фенербахче".

Напомним, Арустамян рассказал о трансферных целях "Спартака". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов