"Спартак" сделал важное заявление перед стартом в Лиге Чемпионов

Московский "Спартак" сделал важное заявление перед своим стартом в Лиге Чемпионов, где его соперником по третьему квалификационному раунду турнира будет греческий ПАОК.

"Первый матч против ПАОК "Спартак" проведет 8-го августа в Салониках. Задача нашей команды ясна - справиться с натиском стартовых атак и показать класс. Он у "красно-белых" - как минимум не ниже. Да и фанаты у москвичей, как известно - в полном порядке. Ответный матч - 14-го августа на "Открытие Арене". Приходите поддержать любимую команду на наш стадион!", - сказано в заявлении клуба на его официальном сайте.

Напомним, Червиченко оценил уровень игры новичков "Спартака". | soccernews.ru