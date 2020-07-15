"Спартак" сделал запрос по трансферу хавбека "Уфы"

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"Спартак" сделал запрос по трансферу хавбека "Уфы"

Московский "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину, сообщает Sport24.

По сведениям издания, "красно-белые" сделали запрос по трансферу хавбека в летнее трансферное окно.

Напомним, что некоторое время назад генеральным директором "Спартака" стал Шамиль Газизов, который ранее занимал аналогичный пост в "Уфе".

В нынешнем сезоне 23-летний Фомин провел за "Уфу" 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с башкирским клубом действует до лета 2022 года.

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