"Спартак" сделал заявление касательно проведения матча Лиги Европы против "Наполи" в Москве

Пресс-служба "Спартака" отреагировала на слухи о возможном переносе игры Лиги Европы против "Наполи" в другой город.

"Ни из "Наполи", ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи.

На данный момент идея переноса игры с "Наполи" в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, "Спартак" все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Игра должна состояться в Москве", - заявили в клубе.

Поединок между "Спартаком" и "Наполи" должен состояться 24 ноября.

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