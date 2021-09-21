"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории
Фото твиттер "Спартака"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, останется ли Руй Витория на посту главного тренера "красно-белых".
"Руй Витория никуда не уходит - он об этом чётко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу - матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм", - сказал Зеленов.
В понедельник "Спартак" потерпел поражение в дерби с ЦСКА (0:1), проиграв 7 из 11 официальных матчей нового сезона.
Витория возглавил команду в мае, сменив Доменико Тедеско. Стороны заключили контракт на два года.
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