"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

Фото твиттер "Спартака"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, останется ли Руй Витория на посту главного тренера "красно-белых".

"Руй Витория никуда не уходит - он об этом чётко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу - матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм", - сказал Зеленов.

В понедельник "Спартак" потерпел поражение в дерби с ЦСКА (0:1), проиграв 7 из 11 официальных матчей нового сезона.

Витория возглавил команду в мае, сменив Доменико Тедеско. Стороны заключили контракт на два года.

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